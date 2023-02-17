За 20 лет «Казаньоргсинтез» на 50% сократил массу образованных отходов при увеличении мощности производства

Содействуя с мегаполисом, «Казаньоргсинтез» продолжает уделять внимание вопросам экологии производства. Так, за последние 20 лет мощности производства предприятия выросли почти в два раза. «При этом воздействие на окружающую среду осталось на том же уровне как по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, так и по массе сброса загрязняющих веществ в водный объект. В то же время за последние 20 лет масса образованных отходов сократилась почти на 50%», — сообщил Айрат Сафин на коллегии Минэкономики РТ.

Он также заверил, что предприятие намерено продолжить взятый в 2022 году курс на открытость в диалоге с властью и обществом.

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В конце прошлого года «Казаньоргсинтез» выпустил на линию мобильную эколабораторию, которая отслеживает качество воздуха на границе предприятия, а также по запросу жителей в жилых кварталах. Новый передвижной центр уже принимает участие в образовательном процессе всех ступеней, начиная со школ. Специалисты МЭЛ начали проводить отборы проб вместе с жителями ЖК «Салават купере» и других жилых районов.

Кроме того, в 2022 году с промышленной экскурсией предприятие посетили более 1000 человек.

— У людей появилась возможность посмотреть, как работает современное нефтегазохимическое производство, узнать о его экологичности, — отметил Айрат Сафин.

Также в 2022 году был запущен новый блок водоподготовки с современной безопасной технологией очистки, который обеспечивает питьевой водой как само предприятие, так и микрорайон «Салават купере».

В реконструкцию и развитие комплекса вложено 1,3 млрд рублей. Теперь более 21 тыс. жителей жилого комплекса обеспечены чистой водой.