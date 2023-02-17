КОС направил на улучшение условий труда более 1 млрд рублей

Фото: «Реальное время»

Более 1 млрд рублей составил объем инвестиций по улучшению условий труда работников «Казаньоргсинтеза», сообщил гендиректор предприятия Айрат Сафин.

Выступая на итоговой коллегии Минэкономики РТ, он рассказал, что благодаря масштабной программе улучшений в 2022 году после реконструкции и переоборудования открылись новые столовые и центры здоровья, сотрудники предприятия постепенно начали переходить на новую спецодежду, изготовленную по стандартам СИБУРа.

Кроме того, в 2022 году «Казаньоргсинтез» полностью обновил автобусный парк для перевозки рабочих. По словам Айрата Сафина, 17 новых автобусов отличаются повышенным удобством и экологичностью.

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Он также отметил, что эффективность работы напрямую связана с уровнем доходов сотрудников. По итогам 2022 года средняя зарплата работников КОСа выросла на 30% — с 72 до 94 тыс. рублей.

— С января все сотрудники предприятия перешли на единую систему оплаты труда. Кумулятивный рост ежегодного фонда оплаты труда (ФОТ) на предприятиях СИБУРа в Татарстане за 2022—2023 годы составит около 6,2 млрд рублей. Это и повышение зарплат, и эффект от перехода на новую систему оплаты труда, — сказал Сафин.

Совокупный ожидаемый рост зарплат сотрудников в 2023 году составит до 23%.