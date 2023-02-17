Сотрудники ФСБ ликвидировали террористов, готовивших подрыв цистерн на химическом предприятии

Двое сторонников «Исламского государства» (ИГ)* планировали подрыв цистерн на химическом предприятии в Калужской области. Об этом пишет RT со ссылкой на ФСБ.

Отмечается, что террористы планировали применить самодельное взрывное устройство и использовать зажигательные смеси для подрыва цистерн с горюче-смазочными материалами.

Террористов попытались задержать, но они оказали вооруженное сопротивление. В итоге оба были ликвидированы. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения нет.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, на прошлой неделе в Ставропольском крае уничтожили четверых террористов. Они планировали теракт на железнодорожной станции. Ликвидированные бандиты были причастны к террористической деятельности украинского националистического формирования.



*организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов