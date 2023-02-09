В Ставропольском крае уничтожили четверых террористов — они планировали теракт на железнодорожной станции

Фото: Национальный антитеррористический комитет (архив)

В ходе контртеррористической операции на Ставрополье уничтожены четверо террористов, планировавших теракт на железной дороге. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

— Блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет, — рассказали в НАК.

Отмечается, что ликвидированные бандиты причастны к террористической деятельности украинского националистического формирования. В ходе осмотра места боестолкновения обнаружены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства, одно из которых было подорвано террористами.

Накануне сотрудники ФСБ задержали членов террористической организации в Москве и Красноярске. Они вербовали и переправляли боевиков в Сирию.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов