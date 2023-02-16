На жителей Тукаевского района Татарстана подают иски за подключение к программе догазификации — видео

Фото: кадр виедо/ТНВ

В Тукаевском районе Татарстана с жителей стали требовать деньги за подключение к бесплатной программе догазификации, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Среди сельчан есть в том числе многодетные семьи и пенсионеры. Утверждают — была бы материальная возможность, давно бы провели газ платно, и «голова бы не болела». С нетерпением ждали бесплатной программы, и когда закон вступил в силу, написали заявление на подключение к сети газораспределения. В договоре, как отмечают жители, было четко прописано, что подключение осуществляется бесплатно.

Работы выполнили и деньги действительно не взяли, но спустя время пришли иски — выяснилось, что подключение осуществлялось к частной трубе. Теперь с сельчан требуют 150 тысяч рублей. А один из жителей и вовсе оказался в абсурдной ситуации — он не подводил газ, но исковое заявление ему уже пришло.

Голубое топливо в дома провела организация «Челныгаз», договор заключали с ООО «Газпром трансгаз Казань». На каком основании требуют деньги — жители не понимают. Судебные разбирательства идут с прошлого года, и уже второе заседание завершилось не в пользу жителей.

Как пояснила председатель товарищества собственников недвижимости «Приозерный» Марина Корнилова, к трубе которого подключили жителей, сети находятся на балансе ТСН и обслуживаются «Горгазом»:

— Мы защищаем права собственников газопровода, требуем от них компенсацию за строительство газопровода, который мы построили. И ни «Челныгаз», ни «Газпром» не являются выгодоприобретателями. Выгодоприобретателями являются те лица, которые за счет соседей получают сейчас газ. Почему мы должны на «Газпром» подавать [иски]? Именно на людей подаем, тех, кто подключился.

Жители отправили обращение в администрацию президента России, его переадресовали в кабмин республики.

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Маргарита Головатенко