Татарстанцам вернут более 9 млн рублей, переплаченных за отопление

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Более 9 млн рублей, переплаченных за отопление, вернут татарстанцам. Как выяснило «Реальное время» деньги вернут до конца февраля этого года.

Только в Казани масштабный перерасчет коснется собственников 217 многоквартирных домов. Он связан с выявленной надзорными органами «экономией» со стороны застройщиков, которая стала возможной благодаря наличию в этих домах квартирных приборов учета тепловой энергии.

— Перерасчет не закончен. В феврале произведут доначисления еще пять управляющих компаний, где подавались нулевые показания квартирных счетчиков тепла, — сообщила «Реальному времени» замначальника Госжилинспекции РТ Светлана Загидуллина.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Проверяя жалобы граждан на слишком большие суммы в сетах за отопление, татарстанская Госжилинспекция пришла к выводу: расходы жильцов по этой статье в новых домах, оборудованных квартирными теплосчетчиками, оказались нелогично высокими. Подробности можно прочитать в большом материале «Реального времени».



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Айрат Назипов