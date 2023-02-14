Молодые архитекторы разработают концепцию будущего сквера у вокзала Казань-1

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Концепцию сквера 60-летия студенческих отрядов Татарстана, который расположится у вокзала Казань-1, разработают 25 студентов профильных вузов. Как рассказали «Реальному времени» в Институте развития городов РТ, всех участников поделят на пять команд.

В течение трех дней они будут разрабатывать генплан, придумывать арт-объект, который потенциально сможет появиться на территории, а также готовить презентацию и кадры визуализации своего проекта.

За всеми группами будут закреплены руководители пяти казанских архитектурных бюро. Также с участниками будет работать экспертная группа — она проведет вводные лекции и мастер-классы, а также будет помогать в доработке промежуточных результатов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Вызов интересен в первую очередь градостроительно: на совсем небольшой территории необходимо решить сразу несколько непростых задач. Нужно аккуратно вписать арт-объект в среду, подумать над сценариями использования и озеленением. А еще продумать, как будут двигаться и взаимодействовать с пространством проходящие пешеходы и соседствующие с будущим сквером команды «Смены» и РЖД, —подчеркнула директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

15 февраля состоится защита работ перед экспертным советом, по результатам которого будут определены три команды-финалиста. Им предстоит представить свои проекты жюри 17 февраля. После объявления результатов проект победителя будет доработан до стадии эскизного проекта.

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Айрат Назипов