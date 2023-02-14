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В РЭО сообщили, что на 14 февраля лучше дарить электронные валентинки

01:33, 14.02.2023
В РЭО сообщили, что на 14 февраля лучше дарить электронные валентинки
Фото: pxhere.com

Россиянам посоветовали отказаться от бумажных валентинок на 14 февраля — лучше использовать электронные. Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев, передает Daily Moscow.

По его словам, если каждый десятый россиянин купит бумажную открытку на День святого Валентина, то на следующий день в стране образуется 200 тонн бумажных отходов. Часть из них переработать не удастся.

Фото: pixabay.com

Если все же человек воспользовался бумажными валентинками, то после праздника их вместе с другой макулатурой следует сдать в переработку. Около 7,8 миллиона тонн макулатуры образуется в России ежегодно. Из них можно переработать лишь 7,2 миллиона тонн.

Напомним, в России на электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных ресурсов начнут продаваться золошлаковые отходы. Их можно применить в строительстве и цементных производствах.

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Елизавета Пуншева
ОбществоИнфраструктура

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