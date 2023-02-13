6 из 10 казанцев считают правильным запретить депутатам отдыхать за границей в период СВО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

65% казанцев поддерживают инициативу о запрете отпусков за границей для чиновников и депутатов в период спецоперации на Украине. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, аналитики выяснили, что 28% опрошенных выступают против этой инициативы. Еще 16% уверены, что она нарушает права человека. 12% респондентов выразил нейтральную позицию по данному вопросу.

Исследование показало, что в большей степени эту инициативу поддерживают казанцы, чей доход выше 80 тысяч рублей (72%). Также оказалось, что подобную идею в большей степени одобряют мужчины (74% против 56% женщин соответственно). Респонденты в возрасте старше 45 лет чаще молодежи до 24 лет (50% против 38%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале февраля бизнесмен Евгений Пригожин обратился к главе комитета ГД по безопасности Василию Пискареву с просьбой законодательно запретить чиновникам и депутатам России во время проведения СВО выезжать на отдых за пределы страны. Он выразил мнение, что это наносит ущерб репутации госвласти России и создает риски безопасности.



1 января сообщалось, что региональным чиновникам и депутатам рекомендуют не ездить на отдых за границу. Отмечалось, что власти не могут официально запретить чиновникам покидать страну, но во многих субъектах действуют «настоятельные рекомендации. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников комментируя поездку депутата Дениса Должен в Дубай (ОАЭ) заявил, что «в столь сложное для страны время» недопустимо, чтобы в соцсетях чиновники и депутаты «сознательно» публиковали провокационные фотографии с мест заграничного отдыха.



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Антон Гаврилов