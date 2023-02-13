Факторинговый портфель Банка ЗЕНИТ в 2022 году превысил 11 млрд рублей

Фото: Реклама. ПАО «Банк ЗЕНИТ»

По итогам 2022 года факторинговый портфель Банковской группы ЗЕНИТ превысил 11 млрд рублей, что почти в 1,7 раза выше показателей 2021 года. Банк ЗЕНИТ и его дочерняя компания ООО «ЗЕНИТ ФИНАНС» профинансировали свыше 32 тыс. поставок, а совокупный объем предоставленных средств клиентам составил более 26 млрд рублей.



За отчетный период факторинговый бизнес достиг плановых значений по ключевым финансовым показателям. Положительная динамика портфеля составила более 65%. Основную долю занимают компании оптовой торговли и промышленности. Факторинговые услуги оказываются компаниям из сегментов как малого, так и крупного бизнеса.



«В 2022 году Банк ЗЕНИТ сохранил положительную динамику роста факторингового портфеля, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Мы помогали нашим клиентам вести бизнес, настраивали условия под их потребности. Благодаря стабильному финансированию наши клиенты смогли обеспечить беспрерывность бизнес-процессов и работы со своими поставщиками и покупателями», — отметил генеральный директор ООО «ЗЕНИТ ФИНАНС», начальник управления факторинга Банка ЗЕНИТ Андрей Бахтин.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»