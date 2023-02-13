Доктор Агапкин: «Самая важная и главная информация о подсолнечном масле содержится на этикетке»

Выбирать масло для жарки следует тщательно. Об этом рассказал доктор Сергей Агапкин, передает ГТРК «Татарстан».

— Самая важная и главная информация о подсолнечном масле содержится на этикетке, — отметил он.

По словам доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, лучше отдать предпочтение маслу с содержанием олеиновой кислоты. Оно снижает артериальное давление, защищает от ранних морщин, способствует активной мозговой деятельности.

Фото: pxhere.com

— Подсолнечное масло может быть низкоолеиновым, в котором содержится меньше 28% олеиновой кислоты. Масло может быть высокоолеиновым (более 75%), — объяснил Агапкин.

Напомним, в Татарстане цена на подсолнечное масло в начале февраля снизилась на 1,05%. Кроме того, подешевели творог и маргарин. Без изменений осталась средняя цена баранины, полукопченой колбасы и вермишели.

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Елизавета Пуншева