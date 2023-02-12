На следующей неделе Путин встретится с лидерами фракций Государственной думы

Стало известно, что на следующей неделе президент России Владимир Путин встретится с лидерами фракций Государственной думы. Об этом сообщили в программе телеканала «Россия 1» «Москва. Кремль. Путин».

— Ожидаются важные заявления главы государства, — говорится в заявлении редакции программы. Отмечается, что на встрече будет обсуждаться ситуация в стране и в мире.

Также ожидается, что Владимира Путин примет участие в мероприятиях в связи с 30-летием «Газпрома».

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Мероприятие пройдет в Гостином дворе. Песков рассказал, что в своем выступлении Владимир Путин сделает акценты на текущей ситуации, в том числе он затронет тему специальной военной операции.

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Илина Хакимова