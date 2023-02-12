В Германии призвали к более справедливому размещению украинских беженцев в ЕС

Глава МВД Германии Нэнси Фезер призвала к более справедливому размещению и приему украинских беженцев в странах — членах Евросоюза.



— Польша до нынешнего момента приняла более 1,5 млн украинских беженцев, Испания — 160 тысяч. Так продолжаться не может, — приводит слова министра ТАСС.

Фезер считает, что при возникновении нового большого миграционного потока с Украины, беженцев стоит распределять в странах Европы. Министр признала, что нет никаких доказательств того, что число прибывающих украинцев в ЕС увеличилось.

23 февраля глава МВД ФРГ планирует провести в Берлине форум, на котором будут обсуждаться ограничительные меры для нелегальной миграции в Германию. В прошлом году туда прибыло более 1 млн беженцев с Украины.

Отметим, что с февраля прошлого года по 30 января 2023-го в Россию с территории Украины прибыло свыше 5,2 млн беженцев. Из них 733 тысячи — несовершеннолетние.



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Илина Хакимова