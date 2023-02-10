Создатель роботов и ковидных тестов из Казани застрял на таможне

Компанию «Эйдос-Робототехника» Ленара Валеева обязали доплатить НДС и пошлину



После ввоза оборудования из Японии казанскому производителю промышленных роботов доначислили в уплату НДС и таможенной пошлины 16 млн рублей. Не согласившись, компания «Эйдос-Робототехника» Ленара Валеева обратилась в суд с требованием признать решение Татарстанской таможни незаконным.

Как уточнили «Реальному времени» в таможенном органе, доначислить налог и пошлину решили по итогам внеплановой выездной проверки на предприятие. Компанию проверяли на предмет достоверности сведений в таможенной декларации, а именно в части заявленной таможенной стоимости задекларированных товаров.

Татарстанский предприниматель Ленар Валеев, сооснователь группы «Эйдос», удачно расширил бизнес в условиях пандемии. Создав совместную с японцами компанию «Эвотэк-Мирай Геномикс», он начал выпускать быстрые и точные тесты на коронавирус.

Между тем, как установил таможенный орган, в октябре 2019 года «Эйдос-Робототехника» и японская компания «Kabushiki Kaisha Mirai Genomics» заключили внешнеторговый контракт, согласно которому в Татарстан было завезено оборудование для лазерной и ультразвуковой сварки, нанесения воска, вакуумной сушки, дозатор праймеров и реагентов, а также тестер на утечку воздуха — всего 7 единиц на общую сумму 51,4 млн рублей.

Согласно контракту, техника была с программным обеспечением, и японская компания предоставляла татарстанской право пользования этим ПО на условиях простой неисключительной лицензии. В ноябре того же года «Эйдос-Робототехника» перечислила в адрес зарубежного поставщика деньги, а вскоре был завезен и товар.

Создав совместную с японцами компанию «Эвотэк-Мирай Геномикс», Ленар Валеев начал выпускать быстрые и точные тесты на коронавирус. Фото: предоставлено Ленаром Валеевым

Стоимость ноу-хау не учли в декларации

Как пояснил гендиректор «Эйдос-Робототехники Антон Сурьянинов, ввезенные и задекларированные товары были переработаны и полностью использованы в процессе выполнения компанией научно-исследовательских работ по разработке и производству автоматизированной линии — Роботизированный комплекс по производству изделия «Чип диагностики инфекционных заболеваний», поставленной «Региональной лизинговой компании Ярославской области» по договору купли-продажи.

Таким образом, эти товары были доставлены в качестве комплектующих. Кроме того, таможня установила, что компания Ленара Валеева также купила у японской исключительное право на ноу-хау «Технология адаптации и способ применения оборудования по нанесению реагентов к технологии производства медицинских изделий для клинико-диагностических лабораторных исследований инфекционных заболеваний». Оно было необходимо для разработки и автоматизации линии оборудования по производству чипов диагностики инфекционных заболеваний. Стоимость сделки составила 78,8 млн рублей.

Компания Ленара Валеева также купила у японцев исключительное право на ноу-хау. Фото: tatarstan.ru

В ходе проверки в «Эйдос-Робототехнике» исключительные права на ноу-хау были переданы японцами путем предоставления доступа к облачному хранилищу в Интернете. Секрет производства приобретали, чтобы адаптировать закупленное оборудование в процессе производства чипов с учетом их специфики, особенностей производственного цикла и условий применения биотехнологии SmartAmp. И учитывая, что «разрабатываемый роботизированный комплекс является специализированным оборудованием, предназначенным непосредственно для производства чипов в автоматическом режиме, без приобретения прав на секрет производства его разработка не могла быть завершена».

Таможенники посчитали, что расходы на приобретение ноу-хау относятся к оборудованию, ввезённому по контракту из Японии. Соответственно, его стоимость должна включаться в таможенную стоимость, а это уже не 51,4 млн, а более 130 млн рублей. Поэтому к уплате НДС и таможенной пошлины было доначислено 16,18 млн рублей. Суд с выводами таможни согласился и отказал компании в иске.

Решение может быть обжаловано в месячный срок, и как сообщил «Реальному времени» соучредитель компании Ленар Валеев, в ближайшее время «Эйдос-Робототехника» может подать апелляцию.

Василя Ширшова