Эксперт по туризму рассказал россиянам, где отдохнуть в «длинные» февральские выходные
Эксперт по туризму Александр Бандурин рассказал россиянам куда можно съездить отдохнуть на «длинные выходные», которые состоятся в период с 23 по 26 февраля. Об этом он сказал в беседе с Pravda.Ru, сообщают «Известия».
По словам специалиста, сейчас регионы предоставляют туристам массу предложений как с точки зрения зимнего отдыха, так и в плане познавательного туризма.
— Можно на Волгу полететь — Ульяновск, Самара. Можно дальше на Урал — Екатеринбург, — отметил эксперт.
Помимо этого, он сказал, что инфраструктура городов становится лучше, в связи с чем в самых разных местах строятся новые отели.
При этом Бандурин предупредил о вероятных трудностях, c которыми некоторые россияне могут столкнуться в данный период. Так, по словам специалиста, не исключено, что в «периоды массового движения» могут возникнуть проблемы с билетами и бронированием.
2 февраля сообщалось, что Казань вошла в число популярных направлений у путешественников на февральские праздники. Так, отмечалось, что столица Татарстана стала популярным направлением у авиапутешественников из Москвы. Лидером стал Сочи, далее следуют Минеральные Воды и Калининград, после Казани — Екатеринбург, Мурманск, Махачкала, Волгоград, Тюмень, Иркутск, Самара и Сургут.
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