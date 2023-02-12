Эксперт по туризму рассказал россиянам, где отдохнуть в «длинные» февральские выходные

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Эксперт по туризму Александр Бандурин рассказал россиянам куда можно съездить отдохнуть на «длинные выходные», которые состоятся в период с 23 по 26 февраля. Об этом он сказал в беседе с Pravda.Ru, сообщают «Известия».

По словам специалиста, сейчас регионы предоставляют туристам массу предложений как с точки зрения зимнего отдыха, так и в плане познавательного туризма.

— Можно на Волгу полететь — Ульяновск, Самара. Можно дальше на Урал — Екатеринбург, — отметил эксперт.

Помимо этого, он сказал, что инфраструктура городов становится лучше, в связи с чем в самых разных местах строятся новые отели.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

При этом Бандурин предупредил о вероятных трудностях, c которыми некоторые россияне могут столкнуться в данный период. Так, по словам специалиста, не исключено, что в «периоды массового движения» могут возникнуть проблемы с билетами и бронированием.

2 февраля сообщалось, что Казань вошла в число популярных направлений у путешественников на февральские праздники. Так, отмечалось, что столица Татарстана стала популярным направлением у авиапутешественников из Москвы. Лидером стал Сочи, далее следуют Минеральные Воды и Калининград, после Казани — Екатеринбург, Мурманск, Махачкала, Волгоград, Тюмень, Иркутск, Самара и Сургут.



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Антон Гаврилов