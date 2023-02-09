Новости общества

21:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В селе Лебедино в Алексеевском районе Татарстана открылся Дом культуры — видео

20:17, 09.02.2023
В селе Лебедино в Алексеевском районе Татарстана открылся Дом культуры — видео
Фото: кадр видео/ТНВ

В селе Лебедино в Алексеевском районе Татарстана открылся Дом культуры, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Прежнее историческое здание Дома культуры сгорело 3 года назад. Новое построили по республиканской программе. Это первый объект, открытый в рамках года национальных культур и тридаций.

В новом Доме культуры — просторные актовый зал и библиотека, имеется стол для настольного тенниса. Здесь будут работать спортивные секции, творческие кружки.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоКультураВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также