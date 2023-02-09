В селе Лебедино в Алексеевском районе Татарстана открылся Дом культуры — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В селе Лебедино в Алексеевском районе Татарстана открылся Дом культуры, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Прежнее историческое здание Дома культуры сгорело 3 года назад. Новое построили по республиканской программе. Это первый объект, открытый в рамках года национальных культур и тридаций.

В новом Доме культуры — просторные актовый зал и библиотека, имеется стол для настольного тенниса. Здесь будут работать спортивные секции, творческие кружки.

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Маргарита Головатенко