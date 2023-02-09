Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за киберпреступления

Госдума приняла в первом чтении проект закона, нацеленного на повышение эффективности мер по противодействию преступлениям, совершаемым в сфере компьютерной информации, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.



Законопроект предполагает внести поправки в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ о конфискации имущества, полученного в результате преступлений в сфере компьютерной информации.

Предполагается, что может быть конфисковано имущество, полученное в результате неправомерного доступа к компьютерной информации, создания, использования и распространения вредоносных программ, нарушения правил эксплуатации, средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру России.

Фото: pixabay.com

В ФСБ России указывали, что российская инфраструктура стала чаще подвергаться кибератакам после начала спецоперации на Украине. Также выросла скорость исполнения подобных атак.

19 января вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что с начала 2022 года российскими специалистами было отражено около 50 тысяч кибератак, а также устранено 1,6 тысячи инцидентов.



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Маргарита Головатенко