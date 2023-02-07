Сотрудники ФСБ задержали членов террористической организации в Москве и Красноярске

В Москве и Красноярске разгромлена ячейка террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (ее деятельность на территории России запрещена, — прим. ред.). Об этом сообщает ФСБ.

В ходе оперативных мероприятий задержаны четыре человека, вербовавших и переправлявших боевиков в Сирию. У них нашли пропагандистские видеоматериалы террористической организации.

По сведениям ФСБ, предполагаемые злоумышленники финансировали членов террористической структуры и призывали к совершению преступлений террористического характера.

В ноябре прошлого года 26-летнего казанца Абдулвахида Маткасымова приговорили к 9 годам лишения свободы. Именно эту террористическую организацию спонсировал обвиняемый, доказали в суде.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов