Российский магазин приложений RuStore для Android вышел из режима бета-тестирования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российский магазин приложений RuStore для Android вышел из режима бета-тестирования. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Режим бета-тестирования для магазина приложений действовал с 25 мая 2022 года. На старте пользователям было доступно более 100 приложений. Сейчас их около 5 тысяч.

По словам вице-президента VK по развитию почтовых сервисов и магазина приложений RuStore Ивана Мыздрикова, на данный момент «реализована вся необходимая функциональность» магазина.

Фото: realnoevremya.ru

— Пользователи могут устанавливать и обновлять нужные приложения, оценивать их и совершать покупки. Издатели, в том числе зарубежные, — размещать приложения и получать прибыль. В ближайшее время мы также планируем обновить дизайн магазина, — рассказал он.

Сейчас пользователи RuStore могут авторизоваться по номеру телефона, через VK ID, «Сбер ID», а также с помощью «Яндекс ID». В магазине доступно скачивание, установка приложений и обновлений, поиск и возможность оставлять оценки и отзывы.



Напомним, в RuStore, запущенном VK при поддержке Минцифры в мае 2022 года, появились платные приложения. Оплатить покупки можно российскими банковскими картами, с помощью системы быстрых платежей и со счета мобильного телефона.



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Антон Гаврилов