Банки перечислили россиянам более 146 млрд рублей в виде кешбэков — это много или мало?

За 2022 год в России банки перечислили клиентам более 146 млрд рублей кешбэка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Тинькофф», Сбер, ВТБ, «Совкомбанк» и «Почта банк».

По сравнению с 2021-м годом объем начисленного кешбэка клиентам банка вырос. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова объясняет это в первую очередь конкуренцией кредитных организаций, которые в сложных экономических условиях пытаются привлечь клиентов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский в свою очередь обратил внимание, что россияне стали чаще пользоваться безналичной формой оплаты, что также сказалось на увеличении объема начисленного кешбэка. Они активнее следят за условиями программ лояльностей кредитных организаций и выбирают категории, по которым начисляют максимум бонусов.

146 миллиардов рублей — это:

$2,06 миллиарда , или €1,9 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня;

, или по курсу ЦБ на сегодня; в среднем по 400 миллионов рублей в день ;

; в среднем по 997 рублей на каждого жителя России — в стране, по данным на 1 января 2023 года, проживает 146,4 млн человек;

— в стране, по данным на 1 января 2023 года, проживает 146,4 млн человек; в среднем по 390 рублей на одну банковскую карту — в России на конец первого полугодия 2022 года в обращении находилось 374,3 млн штук;



— в России на конец первого полугодия 2022 года в обращении находилось 374,3 млн штук; более 9 объемов средств, начисленных по программе туристического кешбэка, — суммарно за все время ее работы на карты россиян вернулись 15,5 млрд рублей;

— суммарно за все время ее работы на карты россиян вернулись 15,5 млрд рублей; 10 объемов кешбэка за приобретение путевок в детские лагеря — россиянам по этой программе вернулись 14,2 млрд рублей;

— россиянам по этой программе вернулись 14,2 млрд рублей; в 11 раз больше потраченного россиянами в «черную пятницу» в основных категориях распродаж — в 2022 году эта сумма превысила 13 млрд рублей*;

— в 2022 году эта сумма превысила 13 млрд рублей*; меньше половины от потраченного татарстанцами на услуги за 11 месяцев — с января по ноябрь 2022 года они оплатили их на общую сумму 308,6 млрд рублей;

— с января по ноябрь 2022 года они оплатили их на общую сумму 308,6 млрд рублей; на 3,1 миллиона больше потраченного жителями России на парфюмерию — в 2022 году эта сумма составила 142,9 млрд рублей;

— в 2022 году эта сумма составила 142,9 млрд рублей; на миллиард меньше ожидаемого дефицита бюджета Санкт-Петербурга — в 2023-м он прогнозируется в 147 млрд рублей;

— в 2023-м он прогнозируется в 147 млрд рублей; на миллиард больше полученного Москвой в виде платежей за трудовой патент — за 2015—2022 годы бюджет столицы пополнился на 145 млрд рублей.

*по данным ВТБ

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Татьяна Демина