«Казаньоргсинтез» объявлен самым активным предприятием РТ в проведении новогодних мероприятий

Фото: Руслан Ишмухаметов

Елочный городок казанского предприятия СИБУРа в парке «Сосновая роща» высоко оценили на татарстанском конкурсе новогоднего оформления. Благодаря ей сам «Казаньоргсинтез» стал победителем в номинации «Предприятие, организация — активный участник в оформлении центральных новогодних елок, елок в муниципальных образованиях и проведении новогодних мероприятий в муниципальных образованиях Республики Татарстан». При этом Кировский и Московский районы, где размещалась елка, заняли первое место в номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки и проведение новогодних мероприятий в Казани».

Итоги конкурса среди муниципальных образований, предприятий и организаций в Республике Татарстан на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление подвели в Доме правительства РТ в рамках республиканского совещания. Всего конкурсная комиссия определила 16 победителей, 29 призеров конкурса и 4 специальных победителей конкурса.

«Казаньоргсинтез» традиционно организует новогоднюю площадку в парке «Сосновая роща». Она является главной елкой Кировского и Московского районов. В этом году вокруг символа праздника — новогодней ели был залит каток. Кроме того, из развлечений гостям были доступны горка для малышей, большая скоростная горка, ледяной лабиринт и детская карусель. Праздничную атмосферу и дух новогодней сказки создавали ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, ледяной трон и специальная фотозона.

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В этом году новогодняя площадка в «Сосновой роще» имела еще и экологичную тематику. Здесь СИБУР установил уникальный арт-объект «Елка для сбора пластика». Пластик можно было сортировать в таком необычном формате. Вместо того, чтобы выкидывать бутылку в общую урну, посетители новогоднего городка прикручивали их к каркасу елки для пластика. По мере наполнения все бутылки отправляли на переработку.