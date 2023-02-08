Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -12 градусов

В среду, 8 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и слабый до умеренного северо-западный с переходом на юго-западный ветер. Днем местами небольшой снег.

Утром температуры воздуха в Татарстане могут опуститься до 25—27 градусов мороза, о чем Гидрометцентр предупреждал накануне. Днем в республике ожидается от -7 до -12°С.. В Казани прогнозируется от -7 до -10°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В отдельных районах Татарстана возможны изморозь и утренний туман. На дорогах гололедица, предупреждают синоптики.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сегодня сильно повысится высокое атмосферное давление. В Казани оно может достигать 770 мм ртутного столба.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина