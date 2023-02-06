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Жителей Казани предупредили о повышенном атмосферном давлении

14:33, 06.02.2023
Жителей Казани предупредили о повышенном атмосферном давлении
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане, в том числе и в Казани, на этой неделе прогнозируется повышенное атмосферное давление. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Наиболее высокое атмосферное давление ожидается в среду, 8 февраля. В Казани оно может достигать 770 мм ртутного столба.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе ожидается похолодание. Ночью температуры воздуха могут опуститься до -27°С.

Ночью и утром во вторник, 7 февраля, в Татарстане похолодает до 11—16 градусов мороза, при прояснениях — до -17..-22°С. Днем прогнозируется от -8 до -13°С, небольшой снег. При слабом ветре и высокой влажности воздуха возможны туманы и изморозь, предупреждают синоптики.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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