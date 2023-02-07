Татарстанцев предупредили о тумане и 27-градусном морозе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане, в том числе и в Казани, в среду, 8 февраля, ожидается похолодание. По прогнозу Гидрометцентра республики, ночью и утром температуры воздуха могут опуститься до -25..-27 градусов.

Синоптики также предупреждают о тумане. Завтра ночью и утром он возможен в отдельных районах Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, завтра в республике ожидается высокое атмосферное давление. В Казани оно может достигать 770 мм ртутного столба.

Сегодня в Татарстане облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег. Температура воздуха от -8 до -13 градусов.



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Татьяна Демина