В Казани смягчили приговор экс-начальнику отдела полиции «Горки»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Поправил приговор по коррупционному делу бывшего начальника ОП «Горки» Рафаэля Габбазова сегодня Верховный суд Татарстана. Срок его наказания сократился на два месяца — до 7 лет и 10 месяцев колонии строгого режима, защита намерена обжаловать это решение в кассации, сообщил «Реальному времени» адвокат осужденного Владимир Гусев.



Напомним, преследование Габбазова началось в 2018 году. Возбуждения этого уголовного дела владелец кафе «Восточная кухня» добивался больше года. В суде потерпевший бизнесмен Абдурахманжон Каримжанов называл действия обвиняемого беспределом, утверждая, что с 4 января 2017 года его заведение попало под жесткий прессинг «товарища полковника».

В августе 2022 года Габбазова приговорили к 8 годам колонии строгого режима за покушение на взятку в 1 млн рублей и два эпизода превышения полномочий. И оправдали еще по обвинению в создании помех бизнесу и еще двух превышениях с проведением в кафе «Восточная кухня» обыска и доставлением в полицию несовершеннолетнего племянника владельца заведения Абдурахманжона Каримжанова. Экс-главу «Татрыбхоза» Хайдара Гарифуллина наказали 3 годами колонии общего режима за посредничество взяточничеству.



Приговор обжаловали и осужденные, и потерпевший предприниматель. Габбазов настаивал на оправдании, защита Гарифуллина на замене реального срока условным, ну а потерпевший — на отмене приговора в части оправдания и более жестком наказании. Ведь в прениях гособвинитель запрашивал для полковника полиции в отставке 12 лет лишения свободы.

Сейчас осужденный полковник находится в СИЗО Кировской области.

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Ирина Плотникова