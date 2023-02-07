Новости общества

07:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане небольшой снег и до -13 градусов

06:30, 07.02.2023
Сегодня в Татарстане небольшой снег и до -13 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 7 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег, а в отдельных районах — туман и изморозь.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем ожидается от -8 до -13 градусов. В Казани прогнозируется от -9 до -11°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в республике ожидается слабый до умеренного северо-восточный, северный ветер. На дорогах гололедица, предупреждают синоптики.

В Татарстане на этой неделе ожидается похолодание. По прогнозу Гидрометцентра республики, ночью температуры воздуха могут опуститься до -27°С.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также