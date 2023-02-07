Сегодня в Татарстане небольшой снег и до -13 градусов

Во вторник, 7 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег, а в отдельных районах — туман и изморозь.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем ожидается от -8 до -13 градусов. В Казани прогнозируется от -9 до -11°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в республике ожидается слабый до умеренного северо-восточный, северный ветер. На дорогах гололедица, предупреждают синоптики.

В Татарстане на этой неделе ожидается похолодание. По прогнозу Гидрометцентра республики, ночью температуры воздуха могут опуститься до -27°С.

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Татьяна Демина