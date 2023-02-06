Денис Пушилин обвинил ВСУ в применении химического оружия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Украинские военные на Артёмовском и Угледарском направлениях сбрасывают химическое оружие с беспилотников. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин

— По заявлениям наших подразделений..., на Артёмовском и на Угледарском направлениях есть факты применения химических составов, — передает его слова RT.

Он уточнил, что эти химические составы вызывают недомогание у российских военных.

Фото: Минобороны России (архив)

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не располагает такой информацией и посоветовал обратиться в Минобороны России.

Накануне Минобороны РФ обвинило Киев в подготовке масштабной провокации. По данным ведомства, спецслужбы Украины планировали взорвать в Краматорске больницы, чтобы потом обвинить Россию.

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Айрат Назипов