Денис Пушилин обвинил ВСУ в применении химического оружия
Украинские военные на Артёмовском и Угледарском направлениях сбрасывают химическое оружие с беспилотников. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин
— По заявлениям наших подразделений..., на Артёмовском и на Угледарском направлениях есть факты применения химических составов, — передает его слова RT.
Он уточнил, что эти химические составы вызывают недомогание у российских военных.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не располагает такой информацией и посоветовал обратиться в Минобороны России.
Накануне Минобороны РФ обвинило Киев в подготовке масштабной провокации. По данным ведомства, спецслужбы Украины планировали взорвать в Краматорске больницы, чтобы потом обвинить Россию.
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