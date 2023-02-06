Лилия Миннахметова регистрирует права на товарные знаки семейного бизнеса
Дочь генерального директора ГКУ «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан», президента российской и международной федераций борьбы корэш Джаудата Миннахметова Лилия намерена зарегистрировать права товарный знак belle frog (англ. яз. — прекрасная лягушка). Соответствующая заявка в Роспатент от ее имени поступила в конце января, стало известно «Реальному времени».
Кроме того, минувшей осенью 2022 года Миннахметова подала заявки на регистрацию товарных знаков нескольких действующих бизнесов семьи, в том числе люксового бутика Versale и сети салонов часов и ювелирных украшений «Имперiя».
По данным открытых источников, Лилия Заудатовна зарегистрировалась индивидуальным предпринимателем сразу же по достижении совершеннолетия. Основной вид ее экономической деятельности — покупка и продажа недвижимости.
Обзор заявок на регистрацию товарных знаков предпринимателями Татарстана читайте в «Реальном времени».
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