Врач назвала бессимптомные виды онкологии

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Бессимптомно протекают некоторые виды онкологии, из-за чего проходить диспансеризацию необходимо ежегодно. Об этом Daily Moscow рассказала завотделением амбулаторной онкологии, врач-онколог, маммолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Жукова.

Существует несколько видов онкологических заболеваний, которые протекают бессимптомно. К ним относятся рак поджелудочной железы, рак почки и гепатоцеллюлярные раки печени.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— Да, существуют такие коварные раки, поэтому — диспансеризация, ежегодные чекапы. Они необходимы всем, это даже не обсуждается, — отметила Жукова.

С 2015 по 2020 годы заболеваемость раком в России выросла почти на 12%. Но, несмотря на такой большой прирост заболеваемости, смертность от злокачественных новообразований сократилась на 3,9% за год.



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Елизавета Пуншева