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Рустам Минниханов наградил вице-премьера Татарстана орденом «Дуслык»

15:15, 04.02.2023
Рустам Минниханов наградил вице-премьера Татарстана орденом «Дуслык»
Фото: gossov.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил орденом «Дуслык» вице-премьера республики Василя Шайхразиева. Соответствующий указ главы региона опубликован на его официальном сайте.

Согласно документу, награда присуждается Шайхразиеву «за особый вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, укрепление мира и межконфессионального согласия».

Напомним, в августе Рустам Минниханов наградил таким орденом руководителя государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Награда была вручена за плодотворное сотрудничество и значительный вклад в развитие промышленного потенциала республики.

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Максим Кокунин
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