Рустам Минниханов наградил вице-премьера Татарстана орденом «Дуслык»
Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил орденом «Дуслык» вице-премьера республики Василя Шайхразиева. Соответствующий указ главы региона опубликован на его официальном сайте.
Согласно документу, награда присуждается Шайхразиеву «за особый вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, укрепление мира и межконфессионального согласия».
Напомним, в августе Рустам Минниханов наградил таким орденом руководителя государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Награда была вручена за плодотворное сотрудничество и значительный вклад в развитие промышленного потенциала республики.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым