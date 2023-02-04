30-летний пес из Португалии признан самой старой собакой в истории

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Пса по кличке Боби, который живет в Португалии, внесли в Книгу рекордов Гиннеса, как самую пожилую собаку в истории. Возраст животного подтвержден документами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SkyNews.

По информации источника, сейчас Боби 30 лет и 268 дней. Собака долгожитель относится к сторожевой породе и является алантежским мастифом. Пес появился на свет 11 мая 1992 года и почти всю жизнь прожил на западном побережье Португалии в деревне Кокейруш.

По словам владельца пса Луинела Кошта, псу чудом удалось выжить в детстве. Мужчина рассказал, что тогда у его семьи было очень много собак и потому от братьев и сестер Боби пришлось избавиться. Однако одного щенка не заметили. Вместе со своим братом Луинел нашел Боби в темном сарае. О существовании щенка не говорили до тех пор, пока он не открыл глаза — после этого по местному обычаю нельзя избавиться от животного.

Хозяин также рассказал, что Боби всегда вел жизнь дворового пса, которого никогда не держали на цепи или поводке. Мужчина подметил, что пес отлично ладит с другими животными, включая кошек. По словам Кошты, несмотря на свой возраст пес как и прежде дружелюбен и общителен. Из-за старости Боби плохо видит и много отдыхает. В 2018 году пса госпитализировали из-за того, что у него появились проблемы с дыханием.

По словам Кошты, в среднем алантежские мастифы живут 12—14 лет, однако матери Боби удалось прожить целых 18 лет. Также до возраста 22 лет в семье мужчины дожил еще один пес.

Предыдущим рекордсменом-долгожителем из книги рекордов была австралийская пастушья собака Блюи. Пес прожил 29 лет в штате Виктория на юго-западе Австралии. В 1939 году собаку усыпили из-за тяжелой болезни. Ее возраст также подтвержден документами.

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Антон Гаврилов