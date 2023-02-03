В России выросло количество китайских автосалонов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году количество автосалонов в России, в которых предлагают автомобили китайских брендов превысило 1 тысячу штук — это почти треть от общего числа работающих в России автосалонов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аналитику «АвтоБизнесРевю» и «Открытие Авто».

— Общее количество шоу-румов марок из Поднебесной впервые перевалило за тысячу и составило 1 041 точку. Лидером по числу открытых салонов стала марка Omoda (108 салонов), а по среднему количеству продаж за год с одного ДЦ лучшим по-прежнему остается бренд Haval (285 автомобилей), — говорится в аналитике.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что за 2022 год Россия получила 487 новых шоу-румов марок из КНР.

Также говорится, что особое развитие в 2022 году получили марки, входящие в группу Chery. Лидером статистики стал бренд Omoda, на него приходится 108 автосалонов по России. Второе место досталось Exeed — в новому году в России был открыт 71 дилерский центр (всего по стране их 102). Замыкает топ-3 Chery — в 2023 году появилось 62 автосалона — всего их 183. Заключительные места топа достались Geely — 57 шоурумов (всего 142) и FAW — 49 автосалонов (всего 104).

— По итогам года неожиданно оказалось, что в ряде городов китайские шоу-румы могут располагаться буквально в соседних кварталах. Естественно, что такая высокая плотность бизнеса на определенном этапе может способствовать росту продаж китайских марок в целом и нравиться клиентам, — подчеркнули специалисты.

Помимо этого, в аналитике говорится, что фактором долгосрочной прибыльной работы дилерского центра является наличие гораздо большего количества машин, чем продается сейчас.

В декабре 2022 года сообщалось, что 69% казанцев стали лучше относиться к автомобилям китайского производства. 37% респондентов из них уже сейчас готовы приобрести автомобили брендов Haval, Lifan и Chery. 11% заявили, что им всегда нравились автомобили китайского производства.

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Антон Гаврилов