Клиенты Ак Барс Банка стали в полтора раза чаще пользоваться цифровыми услугами

Фото: предоставлено пресс-службой «Ак Барс Банка»

Аудитория мобильного приложения Ак Барс Банка в 2022 году выросла на 51,5% по сравнению с годом ранее. Банк продолжает развивать цифровые операции, доступные клиентам в мобильном приложении. Сегодня пользователи могут решать ежедневные задачи онлайн, без посещения офисов банка.

Количество ежедневных операций клиентов выросло на 56%. В том числе пользователи стали чаще обращаться за онлайн-кредитами, проводить платежи и осуществлять переводы по СБП. Например, количество обращений за онлайн-кредитами выросло на 30%, а количество платежей и переводов по СБП — на 120%.

Также в прошлом году клиентам банка стала доступна возможность отслеживать статус по брокерским счетам и ИИС онлайн.

Напомним, уже несколько лет Ак Барс Банк остается в лидерах рейтинга Markswebb в части удовлетворения ежедневных запросов клиентов. В 2022 году мобильное приложение банка подтвердило лидирующие позиции, сохранив второе место среди 22 мобильных банков.