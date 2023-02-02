Дмитрий Песков: «Россия будет полнее задействовать имеющийся у нее потенциал»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о том, что у России есть чем ответить тем, кто ей угрожает.

— По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции, — уточнил Песков «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Напомним, сегодня на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве президент России заявил, что стране есть чем ответить тем, кто ей угрожает. Также он назвал невероятным тот факт, что РФ снова угрожают немецкими танками с крестом на борту.

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Айрат Назипов