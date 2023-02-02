Ак Барс Банк улучшил условия льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний

Фото: предоставлено ПАО «АК БАРС» Банк

Ак Барс Банк обновил условия по программе льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний. Банк предлагает одну из наиболее выгодных на рынке ставок — от 4,7%. Для сотрудников компаний — зарплатных клиентов ставка составит от 4,4%.

По новым требованиям:

расширен возраст заемщика от 18 до 50 лет (ранее оформить кредит могли лица от 22 до 44 лет);

смягчены условия по минимальной ежемесячной заработной плате для специалистов ИТ-компаний. В городах миллионниках, за исключением Москвы, показатель сократился со 150 до 120 тысяч рублей в месяц. В Москве необходимая зарплата осталась прежней — 150 тысяч рублей. Для других городов необходимый порог упал до 70 тысяч рублей;

число аккредитованных компаний увеличилось до 19 тысяч (ранее требованиям соответствовали 12 тысяч компаний).

Максимальный размер кредита в регионах РФ с численностью менее 1 млн человек — до 9 млн рублей. В регионах с численностью более 1 млн человек — до 18 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — от 15%, возможно использование материнского капитала.

ИТ-ипотека распространяется на покупку жилья в строящихся и готовых многоквартирных домах, домах блокированной застройки, строительство дома и покупку земельного участка. Для получения льготной ипотеки специалист должен быть сотрудником аккредитованной ИТ-компании. Период действия программы — до 31 декабря 2024 года.

Подать заявку можно на сайте и в офисах банка.

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