В Казани готовятся к 150-летию Федора Шаляпина — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казани вовсю готовятся к 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. Организаторы подготовили насыщенную программу, которая будет радовать жителей и гостей города на протяжении всего года, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В зоне прилета казанского аэропорта всех пассажиров уже встречают портреты Федора Шаляпина. А в марте пройдет Всероссийский научный форум.

— Имя Шаляпина всегда связано с историей Казани и Татарстана. Имя Шаляпина — это бренд для всех нас. Все мероприятия в течение февраля будут проходить не только в учреждениях культуры. Они будут проходить в учреждениях молодежной политики и образования, — сказала заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казани открылся Шаляпинский фестиваль. Он проходит уже в 41-й раз. В этом году выступают солисты Большого и Мариинского театров. Оперный театр подготовил к юбилею свой подарок.

— Сейчас театр будет осуществлять заказ оперы нашему молодому композитору Низамову для того, чтобы в дальнейшем попробовать в сценической версии поставить оперу о Шаляпине, — заявил директор Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов.

Также все желающие могут посетить многочисленные выставки, которые будут посвящены Федору Шаляпину. Там можно будет увидеть его сценические костюмы, личные вещи, пианино и афиши.

В Казани 13 февраля откроют мемориальную доску в честь 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина. Она появится на доме 10 по улице Пушкина в Казани. А уже в июне в городе будет установлен бюст в память о певце.



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Айрат Назипов