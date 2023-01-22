В Швейцарии назвали незаконной передачу Киеву замороженных активов России

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелан считает, что передача Украине российских активов, замороженных в Швейцарии, нарушила бы закон. Он назвал свою страну правовым государством, которое обязано соблюдать Конституцию.

— В Швейцарии право собственности является фундаментальным и гарантируется Конституцией. Таким образом, получение денег от одной страны или частных лиц из одной страны для передачи другой представляется невозможным с учетом существующей правовой базы, — передает его слова «РИА Новости».

Министр добавил, что даже США, которые могли бы оказать давление, сами еще не приняли этого решения.

Фото: pxhere.com

На этой неделе, глава рабочей группы Минюста США по применению санкций против РФ Эндрю Адамс сообщил, что американские власти в ближайшее время намерены начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Он напомнил, что в конце декабря в утвержденный президентом США Джо Байденом закон о федеральном бюджете на 2023 год была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их передачи Украине.



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Айрат Назипов