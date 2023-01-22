В Швейцарии назвали незаконной передачу Киеву замороженных активов России
Министр экономики Швейцарии Ги Пармелан считает, что передача Украине российских активов, замороженных в Швейцарии, нарушила бы закон. Он назвал свою страну правовым государством, которое обязано соблюдать Конституцию.
— В Швейцарии право собственности является фундаментальным и гарантируется Конституцией. Таким образом, получение денег от одной страны или частных лиц из одной страны для передачи другой представляется невозможным с учетом существующей правовой базы, — передает его слова «РИА Новости».
Министр добавил, что даже США, которые могли бы оказать давление, сами еще не приняли этого решения.
На этой неделе, глава рабочей группы Минюста США по применению санкций против РФ Эндрю Адамс сообщил, что американские власти в ближайшее время намерены начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Он напомнил, что в конце декабря в утвержденный президентом США Джо Байденом закон о федеральном бюджете на 2023 год была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их передачи Украине.
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