За год на дорогах Татарстана погибли 11 детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Более 7 млн нарушений правил дорожного движения выявили сотрудники ГАИ в Татарстане за весь 2022 год. Почти 90% данных фактов зафиксировали комплексы фото-и видеофиксации.



За год в республике зарегистрировали 413 аварий с участием детей. 11 несовершеннолетних погибли, 438 получили травмы.

В целом дорожные происшествия в Татарстане унесли 306 жизней детей и взрослых, 4095 участников дорожного движения получили ранения различной степени тяжести.

Анализируя эти цифры, на коллегии регионального МВД подчеркнули снижение всех основных показателей аварийности по сравнению с прошлым годом.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Ирина Плотникова