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За год на дорогах Татарстана погибли 11 детей

11:56, 23.01.2023
За год на дорогах Татарстана погибли 11 детей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Более 7 млн нарушений правил дорожного движения выявили сотрудники ГАИ в Татарстане за весь 2022 год. Почти 90% данных фактов зафиксировали комплексы фото-и видеофиксации.

За год в республике зарегистрировали 413 аварий с участием детей. 11 несовершеннолетних погибли, 438 получили травмы.

В целом дорожные происшествия в Татарстане унесли 306 жизней детей и взрослых, 4095 участников дорожного движения получили ранения различной степени тяжести.

Анализируя эти цифры, на коллегии регионального МВД подчеркнули снижение всех основных показателей аварийности по сравнению с прошлым годом.

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Ирина Плотникова
ПроисшествияАвтоОбществоВласть Татарстан

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