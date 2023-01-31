120 млн рублей принесла «Казаньоргсинтезу» цифровизация производства в 2022 году

Фото: пресс-служба мэрии Казани

На «Казаньоргсинтезе» продолжается масштабная работа по внедрению цифровых инструментов для повышения технологической эффективности и безопасности производства, сокращения объемов рутинного труда и прогнозирования кризисных ситуаций. Только по итогам 2022 года, по сообщению СИБУРа, за счет снижения потребления ресурсов и предотвращения потерь это принесло компании экономический эффект в 120 млн рублей.

Программа цифровизации производства на «Казаньоргсинтезе» стартовала в мае 2022 года. Поэтапно на каждом из заводов в пилотном режиме внедрялись различные цифровые инструменты. Так, внедренная на производствах поликарбоната и полиэтилена низкого давления система ЭКОНС обеспечила экономический эффект порядка 65 млн рублей. Благодаря ЭКОНС операторы получили возможность находить наиболее выгодный производственный режим.

Как итог, серьезное снижение потребления пара и раствора гидроксида калия на заводе поликарбонатов, а также снижение потребления бутена-1 и изопентана на заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления. Виртуальный советчик, внедренный на заводе бисфенола А, подсказывает специалистам о возможных критических изменениях, способных негативно повлиять на эффективность производственных процессов и качество выпускаемой продукции.

«Мобильные обходы» — еще один внедренный компанией цифровой инструмент, помогает на ранней стадии выявлять дефекты оборудования, не доводя дело от отказа и останова, что положительно сказывается на общем времени полезной работы производств. Ряд цифровых инструментов: дроны, цифровые наряды-допуски, течеискатели и т.д., помогли более оперативно и эффективно провести остановочный ремонт.

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Сейчас пилотный этап завершен. В 2023 году цифровизация на «Казаньоргсинтезе» развернется полномасштабно — большинство прошедших испытание цифровых инструментов будут внедрены в производственных подразделениях компании.

— Помимо технического внедрения, нам важно, чтобы эти инструменты были понятны и ими умели пользоваться. Есть потенциал в развитии дрон-сервиса, планируем развивать интеллектуальное видеонаблюдение, беспроводные датчики. Цифровая трансформация — это не только про техническое внедрение инструмента, а еще и про изменение бизнес-процессов, поэтому нам важно, чтобы инструменты были понятны и ими умели пользоваться, это будет являться фокусом на 2023-й, — подчеркивает руководитель цифрового офиса «Казаньоргсинтеза» Николай Крушельницкий.

В 2023 году компания планирует расширить потенциал дрон-сервиса, продолжить развитие интеллектуального видеонаблюдения, выстроить сеть и инфраструктуру беспроводных датчиков. В планах также внедрение технологии выявления и снижения потерь энергоресурсов, определение способов оптимизации и перевода в цифровой вид анализа производственной отчетности, развитие возможностей аддитивных и AR-технологий. В сумме все это должно привести к снижению объемов ручного труда, повышению надежности и эффективности работы оборудования, а также обеспечить еще более высокую безопасность труда.