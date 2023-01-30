Банк России выпускает в обращение монету, посвященную Федору Шаляпину

Банк России 31 января выпускает в обращение памятную двухрублевую серебряную монету «Певец Ф.И. Шаляпин, к 150-летию со дня рождения» серии «Выдающиеся личности России» (каталожный номер 5110-0178).



Серебрянная монета 925 пробы сплава будет иметь массу 15,55 г. Ее диаметр — 33 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Тираж монеты — 3 тысячи штук.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, надписи: «Российская Федерация» и «Банк России», указаны номинал монеты и дата выпуска — 2023 год, а еще обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

Фото: cbr.ru

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Федора Шаляпина на фоне изображений его сценических образов и фрагмента нотного стана, выполненных в технике лазерного матирования. Внизу справа расположатся факсимиле подписи певца, слева в две строки — годы жизни: «1873» и «1938».

Фото: cbr.ru

Федор Шаляпин родился и вырос в Казани. Здесь же впервые выступил на театральной сцене. Русский оперный и камерный певец обладал уникальным басом. В разное время он был солистом Большого и Мариинского театров, Метрополитен-оперы. Его репертуар насчитывал почти 400 произведений — оперных арий, песен и романсов. В 1918 году Шаляпин первым из деятелей искусств Советской России получил звание народного артиста республики.

В сентябре 2022 года Банк России представил серебряную монету с изображением «Белого лебедя» — стратегического бомбардировщика Ту-160, который выпускают на Казанском авиазаводе им. Горбунова. Ее выпустили к 100-летию конструкторского бюро А.Н. Туполева.



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Маргарита Головатенко