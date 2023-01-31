В Казани пройдет форум по изучению семейной истории и поиску предков «Терра. Татарстан»

Первый генеалогический форум «Терра. Татарстан» по изучению семейной истории и поиску предков, проживавших в Казанской губернии, пройдет в Казани 4 и 5 февраля на площадке Культурного центра имени А.С. Пушкина. Организатором форума является АНО «Центр реализации социальных проектов по сохранению семейных духовных ценностей и родовых традиций «Самородок». Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры РТ, Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, Благотворительного фонда «Татнефть». Интернет-газета «Реальное время» является информационным партнером форума.

Форум «Терра. Татарстан» направлен на объединение местных специалистов, обобщение опыта генеалогического поиска для тех, чьи предки проживали на территории Республики Татарстан. Участие в мероприятии бесплатное по регистрации на сайте и в группе ВК. Там же можно ознакомиться с программой форума и списком спикеров.

Участники форума — специалисты из Татарстана и других регионов России: генеалоги, архивисты, краеведы, этнографы, — расскажут об особенностях поиска родословной информации. Выступят авторы проектов, которые опираются на национальное наследие и показывают, как прошлое может быть отражено в настоящем. 37 лекторов. 37 фамилий, большинство из которых известно жителям Казани и республики.

Важным событием является участие в форуме президента Русского генеалогического общества, советского и российского географа, библиографа и генеалога Игоря Васильевича Сахарова; а также президента Российской генеалогической федерации, председателя Историко-родословного общества Москвы, кандидата исторических наук Станислава Владимировича Думина. Среди участников форума будут: научные сотрудники Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ, научный сотрудник Рязанского архива, научный сотрудник архива Республики Марий Эл, а также целая плеяда экспертов, историков, краеведов, генеалогов. Представители краеведческой сферы поделятся интересными маршрутами и местами, которые следует посетить, изучая историю региона.

Организаторы проекта «Терра. Татарстан», Светлана Агапова, дизайнер семейной истории, автор проекта Myfamistory и генеалог, директор АНО «Самородок» Владимир Романов, проведут презентацию первого выпуска путеводителя по генеалогии Татарстана. Расскажут о том, что ждет читателя на его страницах, какие авторы и материалы в нем размещены.

В рамках форума запланированы выставка родословных древ «Когда деревья были большими» и выставка книг краеведческой и родословной тематики.



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"Реальное время"