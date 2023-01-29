Умер создатель мультфильма о коте Леопольде Вячеслав Назарук

Художник-постановщик Вячеслав Назарук, создавший таких персонажей, как кот Леопольд и Мамонтенок, умер на 82 году жизни, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.



— 28 января скончался художник-постановщик мультфильмов «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертенок с пушистым хвостом» и мн. др. Вячеслав Назарук, — написал он на своей странице в соцсетях.

Прощание с Назаруком состоится 1 февраля в 14.00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.

Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года. Он также известен как книжный иллюстратор и живописец. Он — автор серии полотен, посвященных русской истории. Среди них «Ледовое побоище» и триптих — «Слово о полку Игореве».

В 1985 году за серию мультипликационных фильмов о коте Леопольде художник был удостоен Госпремии СССР. По приглашению студии Disney, читал лекции теории рисунка, живописи и композиции.

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Маргарита Головатенко