Киберэксперт рассказал, почему Apple невыгодно уходить из России

Первая причина, по которой Apple невыгодно уходить из России, — это возможность отслеживания и прослушки телефонов, уверят специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. Об этом пишет Daily Moscow.

— Если приводить в пример ситуацию, которая в мире сейчас происходит, то можно вспомнить, что украинцы узнали о расположении солдат в Макеевке при помощи отслеживания сигналов мобильных телефонов, в результате чего было много жертв, — заявил эксперт.

Вторая причина, по которой iPhone еще работает в России, это негативное влияние на бизнес. Компании, уходящие из страны, терпят убытки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, если iPhone перестанет работать, владельцы смогут подать в суд и запросить выплату денег в полном объеме. Производителю невыгодно возмещать убытки, обратил внимание Вакулин.

Напомним, в марте 2022 года пользователи сервисов Apple сообщили о масштабных сбоях в работе системы. Некорректно работали Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store. Проблемы у людей возникли и с Apple Music. Помимо этого сбои в работе наблюдались у пользователей из США, Германии, Нидерландов и Канады.



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Елизавета Пуншева