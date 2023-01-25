Эксперт объяснил природу зеленой кометы, которая летит к Земле

Зеленая комета, которая сейчас приближается к Земле, получила свое название из-за окутывающего ее газа, который состоит из двухатомного углерода либо молекул циана. Об этом сообщил председатель экспертной группы по космическим угрозам при совете РАН по космосу Борис Шустов, пишут «Известия».

— Кометы, которые можно видеть невооруженным глазом, могут появляться на небе практически каждый год, — отметил специалист.

Напомним, 21 января директор астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта, профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов института физики КФУ Юрий Нефедьев рассказал о последствиях взрыва массивной звезды, находящейся рядом с солнцем. Ученый объяснил, что в случае такого развития событий гамма-всплеск, двигаясь со скоростью света, достиг бы Земли, и все живое на ней погибло бы в течение двух минут.



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Антон Гаврилов