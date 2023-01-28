В Финляндии заявили, что Россия якобы причастна к акции по сожжению Корана

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Россия якобы причастна к акции по сожжению Корана, которую начал основатель и лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

— Возникает вопрос, не пытается ли какая-то третья сторона разжечь огонь — например, Россия, или другая сторона, выступающая против членства [Швеции] в НАТО и пытающаяся помешать этому. Это непростительно, — сказал он.

27 января лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран в Дании. Скандальную акцию радикал провел в Копенгагене. Отмечалось, что для реализации плана Палудану выделили отдельное место, которое охранялось силовиками.



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Антон Гаврилов