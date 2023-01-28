Денежные переводы из России в Казахстан, Грузию и Армению выросли на сотни процентов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В прошлом году денежные переводы физических лиц из России в соседние страны достигли рекордных объемов. Согласно статистике, составленной РБК, переводы в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Киргизию выросли на сотни процентов.

Из России в Казахстан в 2022 году было направлено 357 млрд тенге (около $775,4 млн), следует из данных, опубликованных Нацбанком Казахстана.

Таким образом, показатель в долларах (для расчетов использовался среднегодовой курс американской валюты, установленной казахским регулятором) почти в 7 раз превысил объем переводов, направленных в страну в 2021 году.

В Грузию из России в 2022 году было отправлено около $2 млрд — рекордный объем минимум с 2012 года.

В 2021 году по данному направлению прошло лишь $411,3 млн, таким образом показатель 2022 года превысил предыдущий в пять раз.

Объем переводов финансов из России в Узбекистан по итогам 2022 года составил $14,5 млрд — за год он увеличился в 2,6 раза.

Центробанки Армении Киргизии на данный момент пока не опубликовали итоговые данные за прошедший год, однако по итогам 11 месяцев 2022 года объем переводов из России в Армению вырос в четыре раза по сравнению с январем—ноябрем 2021 года — до $3,1 млрд. В Киргизию из России было отправлено $2,6 млрд (только через системы денежных переводов).

По итогам 2022 года российскому банковскому сектору удалось компенсировать полученный в первом полугодии убыток в 1,5 трлн рублей (в основном от валютной переоценки и ПФИ) и получить небольшую прибыль — 203 млрд рублей (доходность на капитал — 1,8%).



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Илина Хакимова