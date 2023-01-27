В Казани предложили способ повышения эффективности конверсии газа в гидраты

Ученые Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета (КФУ) в ходе исследования установили, что совместное использование песка и сульфированного касторового масла повышает эффективность конверсии газа в гидраты на 25 процентных пунктов.



— Газовые гидраты представляют собой твердые кристаллические вещества, внешне напоминающие лед и состоящие из молекул газа и воды, — объясняет заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, руководитель научного направления методов увеличения нефтеотдачи и нефтепромысловой химии НЦМУ «Рациональное освоение жидких углеводородов планеты» Михаил Варфоломеев.

По его словам, молекулы газа в условиях высоких давлений и низких температур содержатся внутри полостей каркасов, образованных молекулами воды. Один объем гидрата может вместить порядка 160 объемов газа. Перспективный метод хранения и транспортировки природного газа — это превращение его в газовые гидраты. Преимуществами гидратного метода транспортировки и хранения газов являются умеренные условия по температуре и давлению, а также безопасность и экологичность.

Фото: kpfu.ru

— Для России газогидратная технология особенно актуальна с точки зрения освоения малых и средних месторождений, для которых невозможно или нерентабельно использовать традиционные методы хранения и транспортировки. При этом с помощью газовых гидратов возможно снизить сжигание попутного нефтяного газа на месторождениях, а также газифицировать малые населенные пункты. Низкие температуры, характерные для российского Севера, в данном случае являются преимуществом при внедрении гидратной технологии, — приводит пресс-служба КФУ слова Варфоломеева.

Ученые кафедры радиоастрономии института физики КФУ первыми в России подробно изучат новый подход к мониторингу опасных мезомасштабных явлений. В частности, специалисты уделят внимание закономерностям этого подхода. Предполагается, что ученые будут проводить мониторинг конвективных процессов в атмосфере с помощью приемников спутниковых навигационных систем.

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Маргарита Головатенко