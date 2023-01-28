В Татарстане за последние 3 месяца 2022 года упал спрос на покупку загородных объектов

В Татарстане за последние 3 месяца 2022 года на 17% снизился спрос на покупку загородных объектов. Меньше всего татарстанцев интересовали дачи — интерес упал на 34%. Еще на 13% снизился спрос на приобретение домов, на 11% — на покупку коттеджей. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Авито Недвижимость».

Ко всему прочему, аналитики выяснили, что меньшим спросом у татарстанцев пользовались и таунхаусы — на них спрос упал на 3%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергея Хахулина, снижение спроса на объекты загородной недвижимости в четвертом квартале — явление сезонное.



— Осень и зима традиционно не лучшее время для выбора загородной недвижимости. Люди откладывают решение о покупке загородной недвижимости до лучших времен, поскольку для большинства она не является основным местом проживания, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Хахулин также подчеркнул, что реализация отложенного спроса в 2023 году будет «во многом» зависеть от экономических реалий.



— Мы прогнозируем, что цены на загородную недвижимость в 2023 году могут снизиться до 8—10% в массовом сегменте и, наоборот, подрасти на 10—15% в более высоких сегментах: на это влияют стоимость импортных материалов и стандарты строительства, — заключил Хахулин.

В августе 2022 года сообщалось, что в Казани во втором квартале спрос на загородную недвижимость не изменился по сравнению с январем — мартом. В рейтинге по динамике спроса на рынке купли-продажи среди крупных регионов России столица Татарстана заняла последнее место.



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Антон Гаврилов