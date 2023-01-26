В Казани из-за нехватки дворников и техники с гололедом борются вручную — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Во всех районах Казани наблюдается гололед. Бороться с ним приходится вручную — дворников не хватает, а техника не справляется, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Портал «Народный контроль» пополняется новыми обращениями. С начала января их уже более 120. Административно-техническая инспекция с начала зимы выявила 542 нарушения по содержанию дворов, тротуаров и дорог. Сотрудники подрядных организаций говорят, что не успевают работать с гололедом: раз техника не справляется, работать приходится вручную.

За внутридомовую территорию отвечает управляющая компания. Если же гололед за пределами дворов и на улично-дорожной сети — администрация района, перед магазинами и другими коммерческими зданиями — собственники или ответственные организации.

Пациенты ежедневно поступают в травматологии с травмами из-за гололеда. Заведующий травматологическим пунктом горбольницы №7 Рустем Садыков рассказал, что статистику ежедневно передают в Горздрав и в администрацию Ново-Савиновского района. Узнав, где произошла травма, администрация расследует этот случай.

— Ограничены ресурсы предприятий ввиду определенного количества техники, определенного количества работников. Тут нам тоже приходится говорить, что есть дефицит работников. Что касается гололеда, то мы можем только посыпку осуществлять. <...> реагенты мы используем только для дорог, потому что они очень высокую стоимость имеют. Тротуары мы все-таки посыпаем песко-соляной смесью, потому что у нас нет возможности покупать в таком количестве реагенты, — пояснила пресс-секретарь Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Лейсан Урманчеева.

С декабря 2022 года татарстанцы отправили в «Народный контроль» более 500 жалоб на «опасный лед», из которых больше 100 сообщений приходится лишь на эту неделю. Однако, несмотря на большое количество поступающих заявок, власти республики и по сей день не пытаются оперативно реагировать. Более 30 обращений, направленных в середине, а то и в начале прошлого месяца, до сих пор находятся в разряде запланированных. О том, как решается проблема с гололедом и где ждать этого решения дольше всего, — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко