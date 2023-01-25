Новости общества

12:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Набережных Челнах переименуют школу-интернат №86

10:59, 25.01.2023
В Набережных Челнах переименуют школу-интернат №86
Фото: ГБОУ «Школа-интернат "Омет" №86 для детей с ОВЗ»/vk.com

Кабмин Татарстана принял предложение Минобрнауки РТ о переименовании школы-интерната в Набережных Челнах. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Речь идет о ГБОУ «Набережночелнинская школа-интернат «Омет» №86 для детей с ограниченными возможностями». Из названия уберут слово «интернат».

В течение месяца Министерство образования и науки Татарстана должно внести изменения в устав учреждения.

Фото: pravo.tatarstan.ru

Отметим, что эта школа функционирует с 6 сентября 1993 года. Она расположена на проспекте Вахитова, д. 6.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоОбразование Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также