В Набережных Челнах переименуют школу-интернат №86
Кабмин Татарстана принял предложение Минобрнауки РТ о переименовании школы-интерната в Набережных Челнах. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Речь идет о ГБОУ «Набережночелнинская школа-интернат «Омет» №86 для детей с ограниченными возможностями». Из названия уберут слово «интернат».
В течение месяца Министерство образования и науки Татарстана должно внести изменения в устав учреждения.
Отметим, что эта школа функционирует с 6 сентября 1993 года. Она расположена на проспекте Вахитова, д. 6.
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